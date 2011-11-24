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市场报道 | 2011年 11月 24日 星期四 19:45 BJT

〔新闻稿〕惠誉将葡萄牙评级从"BBB-"下调至"BB+",展望为负面

(以下为惠誉国际信用评等公司11月24日发布的新闻稿)

惠誉已将葡萄牙长期外币和本币发行人违约评等(IDR)从"BBB-"下调至"BB+",短期IDR从"F3"下调至"B".惠誉将葡萄牙长期和短期评级移出负面观察名单(Rating Watch Negative,RWN),但展望为负面.惠誉还将葡萄牙高级无担保债券评级下调至"BB+",商业票据评级下调至"B",两者均移出负面观察名单.

惠誉已经完成对葡萄牙主权评级的第四季评估,自2011年4月以来,葡萄牙一直置于负面观察名单中.该国大规模的财政失衡,各部门债务高企以及宏观经济前景负面,意味着葡萄牙信用评级已再不符合投资级.

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