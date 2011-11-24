〔新闻稿〕惠誉将葡萄牙评级从"BBB-"下调至"BB+",展望为负面

(以下为惠誉国际信用评等公司11月24日发布的新闻稿)

惠誉已将葡萄牙长期外币和本币发行人违约评等(IDR)从"BBB-"下调至"BB+",短期IDR从"F3"下调至"B".惠誉将葡萄牙长期和短期评级移出负面观察名单(Rating Watch Negative,RWN),但展望为负面.惠誉还将葡萄牙高级无担保债券评级下调至"BB+",商业票据评级下调至"B",两者均移出负面观察名单.