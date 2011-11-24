(重温稿)《综述》台湾官方估明年首季经济增长跌至谷底,维时不久央行不致降息因应

* 经济成长率明年第一季见底,估仅有2.67%

* 央行第四季料仍维持1.875%的重贴现率

* 分析师认为明年经济成长保"四"有难度

* 明年外需放缓也冲击消费

记者 高洁如

路透台北11月24日电---欧洲主权债务危机难以拨云见日,让本波经济增长脚步放缓的低点延後至明年首季.台湾官方周四预计届时经济增长仅有2.67%.只不过,分析师认为不到3%的经济成长率仅出现一季,多数仍对央行第四季的利率维持不动的看法.

台湾公布第三季经济成长率为3.42%,虽较先前初估佳,但对今年全年的经济成长率却是第四度下修.此外,环球透视机构对明年全球景气保守看待,官方不但估计明年首季将是经济成长率最低一季,第二季经济增长估计也仅有3.64%.

"明年第一季经济成长最低,不到3%.只不过只有一季,央行的利率政策应该还不致于到要降息,"花旗集团首席经济学家郑贞茂说.

目前花旗仍维持央行第四季仍将维持重贴现率在1.875%不变.台湾央行第三季时已暂停升息举措,终止先前连续五度的升息脚步.

主计处稍早公布估计明年全年GDP及消费者物价指数(CPI)年增率分别4.19%及1.14%.今年全年GDP及CPI成长率预估值也下修为4.51%和1.37%.

主计处原本5月间还预估今年经济成长率可望达5%以上,当时估计可达5.06%.只不过,随着欧债危机扩大,美国景气持续不振,让下半年开始主计处已连续三度下修台湾今年的经济成长率.若连同本次已是连续四次的下修.

对于明年的景气,分析师目前的看法明显较主计处来得保守许多.尽管主计处下修後明年经济成长率仍有4.19%,但分析师普认为保"四"恐有难度.

群益金鼎证券分析师徐国安就说,"明年保四可能会有问题,预计经济疲弱状态会延续到明年上半年."

富邦金控经济分析师罗玮也说,"最新的2011年GDP预估差不多,不过2012年的太乐观了.如果(明年)欧元区危机升高,美国经济成长率持续放慢,GDP可能跌到3.5%以下."

今年9月以来欧洲主权债务危机狼烟四起,影响已开始蔓延至实体面和欧元区以外.若由台湾的外销订单来看,来自欧洲的接单金额10月已是连续二月呈现衰退,情况并不乐观.

对于明年的情况,周边经济体也是保守看待.台湾的重要贸易顺差来源地--中国明年经济增速料温和回落,发改委宏观经济研究院报告预计,明年GDP增长小幅放缓至9%.今年约是9.4%.

**出口放缓影响内需**

若观察个别产业的情况,主计处蔡鸿坤局长说,如果检视所有经济活动,前三季内需很好,餐饮人满为患.

"吃喝玩乐的产业都不错.但是现在出口产业面临严重的考验."他说.

今年前三季台湾的民间消费成长率均超过3%以上,是难得的偏高成长率.只不过明年主计处的估计中,民间消费年增率明年仅成长2.88%,较今年估为3.40%走低.而民间投资则略微成长2.57%,较今年估为衰退2.75%略为提速.

官方预估,明年海关出口年增率放缓至5.27%,进口也放缓至4.67%.较今年的出口增长16.87%,及20.34%,明年的出口增长幅度只有今年约三分之一.

主计处高志祥科长说,环球透视机构(Global Insight)将全球经济成长率下修,明年比今年还低.台湾还是以出口为经济成长的重心,在外贸受挫下,免不了受到全球景气放缓的影响.

主计处新闻稿也表示,经济前景混沌不明,影响企业获利与人力雇用,厂商减少加班,鼓励员工休假,甚至采行无薪休假,都直接冲击民众荷包,影响消费信心.

"出口的成长率是在向下...出口比较冷,尤其像台湾的面板业,半导体业都雇用了庞大就业人口,"蔡鸿坤局长说.他进一步表示,面板大厂连季亏损数百亿台币,这将令厂商减少投资,即便未来景气回升,厂商也不会大举投资,民间投资复苏将会保守.(完)