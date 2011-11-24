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市场报道 | 2011年 11月 24日 星期四 20:08 BJT

〔表格〕英国11月总工业订单差值为负19,为2010年10月以来最低

路透伦敦11月24日电---英国工业联盟(CBI)周四公布,11月总工业订单差值为负19,为2010年10月以来最低,路透调查预估为负18.10月为负18.

月度趋势 11月 10月 9月 8月 7月

总订单 -19* -18 -9 +1 -10

出口订单 -31** -14 -12 0 -8

制成品库存 +16 +21 +21 +14 +12

产出预期 -8 -11 +9 +13 +6

国内价格预期 +2 +1 +13 +9 +4

* 为2010年10月以来最低

** 为2010年1月以来最低

(完)

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--编译 田建华;审校 丁琦

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