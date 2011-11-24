〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差触及一个月最高,但基本面仍疲软

路透新加坡11月24日电---周四亚洲石脑油裂解价差触及一个月最高,但疲弱的基本面令现货跨月价差维持在平价水准.由于中国未来石化产品需求仍不太明朗,交易商大多受困于市场的无趋势运行.

亚洲严重依赖中国消费额外的石化产品.但由于货币紧缩和国内需求放缓的因素,中国进口商数月来买兴有限,亚洲市场从而受冲击.

台湾、泰国和日本大多下调产能利用率,来应对石化利润率较低的局面.

台湾已经至少三个月未买入用于裂解的现货,而日本仅小批量买入.

截至上周,出光兴产(Idemitsu)裂解装置的产能利用率平均为70-80%.

一交易员称,"基本面无改观,且前景依然不确定."

日本公开规格1月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格回落1美元至每吨868美元.

1月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK反弹3.80美元,至每吨60.25美元,为10月21日以来最高.

汽油重整利润反弹0.32美元,至每桶13.44美元,为三个交易日最高.

油品 价格 上日价格 变动

2012年1月石脑油NAF-1H-TYO 867.50/868.50 869.00 -1.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 94.01/94.11 94.18 -0.12

97号现货汽油GL97-SIN 110.64/110.74 110.99 -0.30

95号现货汽油GL95-SIN 109.00/109.10 109.10 -0.05

92号现货汽油GL92-SIN 107.45/107.55 107.30 +0.20

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 13.39/13.49 13.12 +0.32 (完)