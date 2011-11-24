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债券 | 2011年 11月 24日 星期四 22:01 BJT

〔欧洲金融〕法国总统萨科齐称:法、德和意大利尊重欧洲央行的独立性

路透法国斯特拉斯堡11月24日电---法国总统萨科齐称,

* 法国和德国将在未来数天共同提议修改欧盟协定

* 法国、德国和意大利同意尊重欧洲央行的独立性,未对其提出"正面或负面"的要求.(完)

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