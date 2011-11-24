〔国际油市〕亚洲燃料油守住前日涨幅,黏度差触及七个月高位

路透新加坡11月24日电---亚洲燃料油周四守住前一交易日的涨幅,两个近月跨月价差成交活跃,表明定价兴趣依然偏多.

燃料油黏度差,即180-cst和380-cst价差大涨至七个月高位至每吨14美元上方,较本月初不到7美元的水准高出逾一倍.

"目前的定价兴趣应会推高黏度差,不过随着更多伊朗船货的抵达,不同品质间的失衡状况料将好转,"新加坡一位西方交易员表示.

"我认为很多看涨氛围要麽直接集中于12月黏度合约,要麽在12月/1月跨月价差上."

12月黏度差收盘报每吨14.63美元,为4月25日以来最高近月水准,而12月/1月逆价差为0.38美元,自约一周前市场刚要进入12月定价月以来,这两个合约的成交异常活跃.

12月初从Samref在Yanbu工厂装运的700-cst燃料油售价为三个月低位,反映出市场对此类船货的人气趋弱.

11月23日止当周,新加坡燃料油库存连续第八周低于1,710万桶(260万吨)的平均水准,较前一周小降3.7%.[ID:nL4E7MO0YE]

中国联合石化订购了一批巨型油轮(VLCC)船货,12月18日从鹿特丹港装运.俄罗斯LUKOIL订购的13万吨船货将于12月4日从波罗的海地区转运.

12月燃料油裂解价差贴水收窄0.33美元至4.29美元.1月合约则上涨0.29美元至每桶贴水4.91美元.

180-cst燃料油下跌2.25美元,报每吨671.38美元.380-cst燃油下跌2.75美元,报每吨657.63美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 671.25 671.50 671.38 673.63 -2.25 -0.33

现货380CST燃料油 FO380-SIN 657.50 657.75 657.63 660.38 -2.75 -0.42

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 674.00 676.00 675.00 676.00 -1.00 -0.15

380CST船用燃料油升水 16.50 18.25 17.38 15.63 1.75

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 12.50 12.75 12.63 12.63 0.00 0.00

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 13.25 13.75 13.50 13.00 0.50 3.85