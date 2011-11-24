〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差重回一个月低位,因需求疲弱

路透新加坡11月24日电---亚洲柴油裂解价差周四重回一个月低位,为本周第二次,因需求转弱盖过此前对整个第四季馏分油将有强劲买兴的预期.

指标含硫0.5%的高硫柴油现货价差下跌至每桶0.45美元的一个月低位,在11月16日触及每桶溢价2.05美元后直线下跌.

过去三天,市场的售价稳步下降,BP售价低至0.40美元,同时另一宗交易也以相同的溢价水平成交,跌势触顶.

官方数据显示,11月23日当周,新加坡岸上馏分油库存下跌近7%,至两周低位930.9万桶,但交易商不确信库存减少趋势将持续.

尽管看到日本从新加坡进口航煤,但日本对柴油的需求或不会令人鼓舞,因日本3月震後重建工作尚未全面展开.

日本石油连盟称,截止11月19日当周,日本柴油库存较之前一周增加2.7%,至990万桶.

12月柴油裂解价差下跌0.54美元,至每桶18.66美元.

12月航煤裂解价差下跌0.53美元,至每桶20.26美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 125.70 126.00 125.85 127.15 -1.30 -1.02

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 124.60 125.00 124.80 126.35 -1.55 -1.23

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 125.50 125.90 125.70 127.05 -1.35 -1.06

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 126.30 126.60 126.45 127.55 -1.10 -0.86

11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 124.35 124.35 0.00 0.00

12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 123.84 123.84 0.00 0.00

(完)