〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差重回一个月低位,因需求疲弱

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透新加坡11月24日电---亚洲柴油裂解价差周四重回一个月低位,为本周第二次,因需求转弱盖过此前对整个第四季馏分油将有强劲买兴的预期.
指标含硫0.5%的高硫柴油现货价差下跌至每桶0.45美元的一个月低位,在11月16日触及每桶溢价2.05美元后直线下跌.
过去三天,市场的售价稳步下降,BP售价低至0.40美元,同时另一宗交易也以相同的溢价水平成交,跌势触顶.
官方数据显示,11月23日当周,新加坡岸上馏分油库存下跌近7%,至两周低位930.9万桶,但交易商不确信库存减少趋势将持续.
尽管看到日本从新加坡进口航煤,但日本对柴油的需求或不会令人鼓舞,因日本3月震後重建工作尚未全面展开.
日本石油连盟称,截止11月19日当周,日本柴油库存较之前一周增加2.7%,至990万桶.
12月柴油裂解价差下跌0.54美元,至每桶18.66美元.
12月航煤裂解价差下跌0.53美元,至每桶20.26美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 125.70 126.00 125.85 127.15 -1.30 -1.02
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 124.60 125.00 124.80 126.35 -1.55 -1.23
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 125.50 125.90 125.70 127.05 -1.35 -1.06
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 126.30 126.60 126.45 127.55 -1.10 -0.86
11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 124.35 124.35 0.00 0.00
12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 123.84 123.84 0.00 0.00
(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。