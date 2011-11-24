〔欧洲汇市〕英镑兑美元走势挣扎,受累于欧债危机不确定性

* 英镑兑美元触及七周低位,对债务问题的担忧提振美元

* 分析师预计欧元资产将流向英债,支撑英镑

* 但经济风险可能损及英国资产的吸引力

路透伦敦11月24日电---英镑兑普涨的美元周四触及七周低位,鲜有迹象显示解决欧债危机的努力取得进展,促使投资者规避风险较高资产.

英镑兑美元GBP=D4跌至1.3486美元,市场交投清淡,美国金融市场今日因感恩节假期休市.英国决策者布罗德班特称,英国有再陷衰退的风险,这也令英镑承压.

欧债问题以及逾10年来最差德债标售令德国借贷成本在过去几日攀升,一度超过英国.

市场人士称,从未见过如此大规模的欧元流向英镑的资金流,欧元区前景的持续不确定性令美元计价的资产受到需求的支撑.

伦敦尾盘,英镑兑美元GBP=D4报1.5506美元,日内回落0.1%.英镑的进一步跌幅有限,市场人士称,稍早在1.5475美元附近有期权相关支撑.

英镑跟随欧元/美元走低,之前德国总理梅克尔重申她认为无发行欧元区共同债券以向负债沉重国家提供贷款的必要.

欧元兑英镑EURGBP=D4回落至0.8590英镑的日低,日内基本持稳.

欧元/英镑走势挣扎,昨日进行的德债标售需求疲弱,引发对外围债务问题已开始损及核心欧元区国家的担忧.

摩根大通私人银行EMEA部汇市策略师Audrey Childe-Freeman称,"如果德债收益率继续攀升,欧元/英镑将承受一定的压力."(完)

--编译 母红; 审校 利棣儿

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]