〔欧元债市〕德债触及近一个月最低,受欧债危机忧虑打压

* 德债期货触及约一个月最低

* 德债因对最後一刻将推出抗击危机举措的预期而承压

* 鋻于经济状况,分析师预计德债将反弹

路透伦敦11月24日电---德债周四触及其约一个月最低位,因德国成为最新一个受市场压力拖累的国家,昨日德国公债标售令人失望,使市场质疑德国将完好无损地渡过债务危机的能力.

德债标售缺乏需求推动10年期德债收益率(殖利率)一度高见2.2%,此为自8月来交投区间的高端,之後回落.

德债勉力小幅反弹,此前德国总理梅克尔说有关修改欧盟协定的讨论与欧洲央行的地位无关.她并称,对欧元区共同债券的看法没有改变,并不认为这是必要的.[ID:nCN1241584]许多官员和分析师认为,发行欧元区共同债券和调整欧洲央行职能是抑制危机所必需的.

"目前情况不佳,但要促使欧洲央行走上量化宽松政策的道路,局势需要恶化至系统濒临崩溃边缘的程度,"Lloyds Bank利率策略师Eric Wand说.

10年期德债收益率DE10YT=TWEB收升7个基点,报2.14%,远高于可比美国公债收益率1.88%,而可比英债收益率为2.16%.

周三进行的德债标售及其对市场产生的影响显示,不断恶化的欧债危机开始令德债收益率承压,因决策者未能采取更为积极的行动推进解决危机的努力,投资人不愿大量购买欧元区资产.

但分析师也表示,无论是扩大欧洲央行的职能范围,深化财政一体化,抑或发行欧元区共同债券,任何范围更广的解决欧元区问题的努力都将令德国支付高昂的代价.

德债期货FGBLc1日内收跌76个跳动点,报135.05,稍早低见134.36.交投清淡,因美国债市因感恩节假期休市.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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