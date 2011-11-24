〔英国债市〕英债收益率两年来首次跌至可比德债之下

* 英债一度被视为较德债更为安全的资产

* 英债/德债收益率差2009年3月以来首度转为负值

* 欧元区问题损及德债避险魅力;英债被视为更好的避险选择

路透伦敦11月24日电---指标英债收益率周四一度跌至可比德债之下,为逾两年来首见,受助于欧债危机正威胁欧元区最大经济体德国的担忧.

这是自2009年3月以来10年期英债首次被视为较可比德债更为安全的资产,当时英国央行推出前所未见的量化宽松政策以购买公债,并提振陷入衰退的经济.

德债继续承受卖压,昨日进行的10年来最差德债标售今日继续令投资者不安.负面人气也令英债承压,不过跌势不及德债.

12月英债期货FLGZ1收跌18个跳动点,报130.93,表现强于可比德债期货FGBLZ1约60个跳动点.

现货市场,10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR上扬2个基点,至2.17%.10年期英债/德债收益率差仅为3个基点,稍早曾较可比德债低5个基点.

策略师称,英债可能在下周失去部分避险吸引力,届时,英国政府的独立财政监管部门预计将下调成长预估,并上修今後数年的借贷预期.

另外,德意志银行策略师Mohit Kumar称,如果投资者对德债的忧虑持续,这一担忧将在未来某个时点波及英债.

不过,法国巴黎银行的Shahid Ladha称,来自英国央行750亿英镑购债计划的支撑可能在未来数周扶助推动英债/德债收益率差重新跌回负值区域.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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