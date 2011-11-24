〔金属期市〕期铜上涨,但欧洲债务危机使前景黯淡

* 德国11月企业景气判断指意外上升

* 德国总理梅克尔反对发行欧元区共同债券的立场不变

* 美国市场因感恩节假期休市

路透伦敦11月24日电---铜价周四上涨,在上日大跌後盘整,受助于德国企业景气判断指数转强,但期铜价格仍可能录得第四周连跌,因欧洲债务危机蚕食对工业金属的需求.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,265美元,周三收报7,240美元.稍早下跌至7,100.25美元低位,此为10月21日来最低.

德国11月企业景气判断指数近半年来首次上升,说明德国经济对欧元区债务危机和国际市场动荡的抵御能力好于专家的预期.[ID:nCN1241196]数据为市场带来一些安慰.

不过该数据对期铜的支持是短暂的,此前德国总理梅克尔说,有关修改欧盟协定的讨论与欧洲央行的地位无关.她并称,对欧元区共同债券的看法没有改变,并不认为这是必要的.[ID:nCN1241584]

"只要欧洲领导人继续这样迟疑不决,更大的风险将是危机将蔓延至中国.我们已看到欧洲金属需求萎缩,且中国南部省份注意到出口需求不断减弱,"巴克莱资本分析师Gayle Berry说.

周四德债收益率触及约一个月来最高位,且全球股市接近七周低点,因上日德债标售需求疲弱,燃点投资人担忧欧债危机或最终开始威胁欧元区最大的经济体德国.

铜市也有一些利多消息.最新数据显示,LME铜库存减少1,500吨.

此外,国际铜业研究组织(ICSG)称,8月铜市供应短缺4.5万吨.

LME三个月期铝CMAL3收报2,018.50美元,上日收报2,023美元.三个月期锌CMZN3收报1,888美元,上日收报1,914美元.

三个月期锡CMSN3收报20,350美元,周三尾盘报20,200美元.三个月期铅CMPB3报1,992美元,上日报2,005美元.三个月期镍CMNI3从周三的17,045美元上升至17,075美元.

以下为1719GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 327.95 0.05 +0.02 334.65 -2.00

LME期铝 2018.50 -4.50 -0.22 2230.00 -9.48

LME期铜 7265.00 25.00 +0.35 7375.00 -1.49

LME期铅 1991.00 -14.00 -0.70 2432.00 -18.13

LME期镍 17070.00 25.00 +0.15 18525.00 -7.85

LME期锡 20300.00 100.00 +0.50 16950.00 19.76

LME期锌 1888.00 -26.00 -1.36 2560.00 -26.25

上海期铝 15880.00 10.00 +0.06 17160.00 -7.46

上海期铜 54440.00 130.00 +0.24 59900.00 -9.12

上海期锌 15025.00 -40.00 -0.27 21195.00 -29.11

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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