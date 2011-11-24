〔欧洲股市〕连续第六日收跌,因德国总理重申反对调整欧洲央行职能

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低0.3%

* 梅克尔反对调整欧洲央行职能

* 葡萄牙股市表现稍逊,之前惠誉调降其评等

路透伦敦11月24日电---欧洲股市周四连续第六日收跌,成交清淡,之前德国总理梅克尔重申其反对调整欧洲央行职能以缓解债务危机的立场.

在梅克尔有关欧洲央行以及她仍反对利用欧元区联合债券来应对欧债危机的讲话发表後,市场削减涨幅.

"有关欧洲央行的讲话向市场传递了不要预期短期内将有任何改变的明确信息,"Ashburton European equity fund的基金经理Veronika称.

"市场正密切关注欧洲央行的动向,因其是唯一具备扶助改善局势所需能力的机构.问题是,在采取行动前,会有多大的系统风险."

银行股.SX7P因其对欧洲主权债的敞口而受到关注,削减稍早涨幅.

但在过去五日劲挫10%後,很多银行股处于"超卖"区域,相对强弱指数周三接近30,技术因素令该指数今日上扬1%.

涨跌幅居前的银行股包括,比利时银行Dexia (DEXI.BR)攀升27.9%,之前法国财政部长称,担保该行获得融资的协议将在数日内达成.

葡萄牙银行股大幅走低,之前惠誉调降葡萄牙信贷评等至垃圾级,因其庞大的财政失衡规模,高企的负债水平和对其撙节计划的担忧.

一项路透调查显示,经济学家调降欧元区外围国家明後两年的成长预期,且预计这些负债沉重国家需要数年的时间才能走出危机.

葡萄牙PSI 20 指数.PSI20收跌0.9%,表现不及泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3,後者收低0.3%,报899.50点.盘中走势震荡,高见913.13点,低见894.37点.

泛欧绩优股指数成交不旺,成交量为90日均值的76.8%,因美国市场今日因假休市.

英国富时100指数.FTSE收跌0.24%,至5,127.57收点;德国股市DAX指数.GDAXI收低0.54%,报5,428.11点;法国CAC-40指数.FCHI微跌0.01%,报2,822.25点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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