〔全球金市〕金价持稳,市场关注可能录得第二周下跌

* 金价可能录得第二周下跌

* 欧元下跌,因担忧欧债危机

路透伦敦11月24日电---金价周四持稳在大约每盎司1,700美元,本周稍早下跌至一个月低位後引发一些逢低买入,且美元略为走软也为金价提供支持.

金价上涨,和其他商品小幅上涨的走势一致,不过对欧元区的担忧继续令市场人气承压.

在一欧洲会议中,德法两国同意停止有关欧洲央行是否应采取更多行动,从不断恶化的债务危机中挽救欧元区的公开争执,除此之外,会议没有为终止欧债危机带来新希望.

2000 GMT,现货金XAU=上升0.1%,至每盎司1,694.25美元,交投疏落,因美国假期.周一金价触及1,665.88美元的一个月低位.金价可能录得连续第二周下跌,本周迄今跌1.5%.

美国12月期金GCv2下滑0.40美元,或0.02%,成交4.9万口,此为去年圣诞节假期以来最低.

美元兑一篮子货币.DXY小幅下跌.

银价也小幅上升,跟随金价小涨之势.现货银XAG=升0.25%,报每盎司31.75美元,但仍可能在11月下跌7%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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