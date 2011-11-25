〔金砖国家〕11月24日股汇市收盘纵览

路透11月25日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月24日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升0.34%,报888.24.

中国股市:沪综指周四小幅收高结束六连跌,尽管隔夜欧美股市大挫,但金融、地产等权重股走势向好带领大盘反弹.分析人士指出,定向下调存准消息令市场预期未来或有进一步放松举措,短线股指料维持震荡.沪综指.SSEC收报2,397.554点,涨2.489点,或0.1%;上证金融地产行业指数.SSEFN收高0.64%.今日A股成交额为513亿元,较昨日的499亿略升.[ID:nCN1240672][.SSCN]

香港股市:收高并收在图表支撑位上方,针对技术面超卖股票的一波空头回补提振大盘,不过公用事业板块的强劲表现和低成交量暗示避险情绪仍高涨.恒生指数.HSI收升0.4%,报17,935.1点;恒生国企指数.HSCE收涨0.95%,至9,566.29点.[ID:nCH0088153][.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周四小幅收跌,欧洲"核心国家"频频发出负面信号,令投资者笼罩在欧债危机可能蔓延的阴霾中,非美货币表现弱势,人民币中间价亦被打回原形,跌至6.35-6.36元区间.[ID:nCN1241028][CNY/CN]

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印度股市:反弹1%,工程综合企业Larsen & Toubro(LART.NS)和移动运营商Bharti Airtel(BRTI.NS)领涨,之前欧洲市场守住阵地,令人益发期待外资将会重新流入.股市交易最後45分钟动能积聚,因市场愈加预期,印度政府将推行关键性改革,以提振企业信心及阻止经济成长放缓,而之前多数时间股市走势不振.指标BSE指数.BSESN收高1.01%,或158.52点,报15,858.49点,此前一度跌至低位15,479.97.在30档成分股中,除五档股外均收高.[ID:nL4E7MO0TE][.BO]

印度汇市:印度卢比结束八日连跌,因企业卖出美元及部分美元多头仓位可能被解除,上日印度央行祭出举措增加美元供应.卢比/美元INR=D2收报52.065/075,较周三收盘价52.36/37上涨0.6%,日内波动于52.02-52.40这一区间.[ID:nL4E7MO175][INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,402.830点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌0.55%,报744.22点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.21%,报31.4680卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.07%,至41.9525卢布.

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巴西股市:拉美股市走势动荡,因欧洲债务危机令投资者情绪紧张,但分析师认为卖出量下滑预示着股市可能摆脱近期跌势.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收升0.56%,结束为期五天的跌势.[ID:nN1E7AN15R]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元下跌,此前德国Ifo企业景气判断指数上升,但未能打消外界对欧元区债务危机正在加深,而且可能危及德国的担忧.雷亚尔在11月已累计下滑10%.雷亚尔兑美元BRBY回吐早盘涨幅,收低1.7%至两个月低位1.8911,逼近逾两年低位.[ID:nN1E7AN0XZ]

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南非股市:上扬0.9%,Shoprite(SHPJ.J)等零售类股从近期跌势中回升,但市场对欧元区债务危机前景的忧虑重燃,限制股市进一步扬升.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI涨0.87%,或240.07点,报27,848.75点.综合指数.JALSH收高0.79%至31,201.82点.Top-40绩优股指数上午一度短暂升穿28,000,但未能守在该关键心理水准上方.[ID:nL5E7MO3F0][.J]

南非汇市:南非兰特兑美元走坚,弹离30个月低位,但仍易受欧元区债务危机对风险偏好的抑制程度影响.收在8.50下方更为强劲的水准,将被视为兰特可能不会进一步下滑的信号.成交量清淡,因美国市场适逢感恩节休市.1610GMT时,兰特兑美元ZAR=D3报8.4830,较周三纽约收盘价8.5850上涨1.2%.兰特兑美元今年迄今为止已累计下跌逾28%,主要是因投资者忧心于欧元区危机将恶化到什麽程度而抛售风险资产.[ID:nL5E7MO3W1][ZAR/](完)