〔货币市场〕银行间融资趋紧,欧央行即便扩大流动性工具效果亦有限

路透伦敦11月24日电---欧元区货币市场趋紧的迹象周四愈发明显,而且这一趋势可能在年底前加快,尽管路透报导称,欧洲央行正考虑向银行业提供超长期贷款,以抗击危机.

债务危机在11月升级,波及德国等欧元区核心经济体,银行业者越来越担心,公债的不断贬值恐令其在货币市场的交易对手面临压力.

因此,更多的银行开始依赖欧洲央行提供的流动性,而且诸如交叉货币基差互换市场利差等压力指标也在攀升.

"欧洲央行成为许多人的首要资金出借方,而非最後借款人."一名交易商表示,"就像吗啡一样.每个人似乎都需要欧洲央行."

消息人士对路透称,欧洲央行正寻求延长其向银行发放的贷款期限至两年甚至三年,以防出险信贷紧缩.

对于一些正努力为即将到期债务进行再融资的银行而言,欧洲央行提供的两年期现金或许又用.但这未必意味着这些银行日後在现金市场融资会变得更容易.

分析师指出,只有主权债务危机得到解决,才能缓解银行间资金的紧张状况,而扩大流动性工具的效果有限.

三个月期交叉货币基差互换EURCBS3M=ICAP利差显示的美元融资成本周四扩大6.25个基点,至149.25,为2008年9月以来首见.(完)

--编译 徐文焰;审校 吴云凌

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