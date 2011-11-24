〔东京汇市〕欧元兑美元在亚洲盘初徘徊于七周低点附近,几无喘息之机

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
2212GMT--欧元兑美元在亚洲市场盘初徘徊于七周低点附近,德国继续反对发行欧元区共同债券,也不愿提高欧洲央行(ECB)应对危机的能力,使欧元承压.这两项措施被市场视为帮助抑制该地区债务问题的关键.
惠誉将葡萄牙债信评级下降至垃圾级别,令欧元承受更大压力.
欧元兑美元最新报EUR=1.3345,离海外市场所及低点1.3316不远.欧元兑美元可能将重新测试10月4日低位1.3144.
海外市场交投清淡,因美国市场适逢感恩节假期休市.
美元指数.DXY报79.023,接近本周稍早触及的七周高位79.184.
大宗商品货币疲弱,其中澳元兑美元AUD=D4报0.9729,离本周触及的七周低位0.9664不远.
今早日本将公布10月消费者物价指数(CPI),稍晚法国将公布消费者信心,德国将公布进口物价.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
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产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。