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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 06:39 BJT

〔东京汇市〕欧元兑美元在亚洲盘初徘徊于七周低点附近,几无喘息之机

2212GMT--欧元兑美元在亚洲市场盘初徘徊于七周低点附近,德国继续反对发行欧元区共同债券,也不愿提高欧洲央行(ECB)应对危机的能力,使欧元承压.这两项措施被市场视为帮助抑制该地区债务问题的关键.

惠誉将葡萄牙债信评级下降至垃圾级别,令欧元承受更大压力.

欧元兑美元最新报EUR=1.3345,离海外市场所及低点1.3316不远.欧元兑美元可能将重新测试10月4日低位1.3144.

海外市场交投清淡,因美国市场适逢感恩节假期休市.

美元指数.DXY报79.023,接近本周稍早触及的七周高位79.184.

大宗商品货币疲弱,其中澳元兑美元AUD=D4报0.9729,离本周触及的七周低位0.9664不远.

今早日本将公布10月消费者物价指数(CPI),稍晚法国将公布消费者信心,德国将公布进口物价.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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