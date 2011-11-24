〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数连跌五日,需求疲弱打压运费

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透伦敦11月24日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四连续第五日下滑,因对所有类型船舶的需求疲弱打压运费.
波罗的海乾散货运价指数下跌16点或0.87%,至1,814点.
干散货运市场的动能本周一直在减退,因对所有类型船只的需求较低.
"海岬型船舶持续承压,大西洋去程的fronthaul航线日运费跌穿50,000美元.澳中贸易航线的现货运费已明显走软,甚至即期船货也是如此,尽管近期源自铁矿石巨头的租船活动活跃,"RS Platou称.
铁矿石价格一直在下滑,因此运费可能会进一步走跌.
ICAP在其最新的船运报告中称,巴拿马型船在大西洋盆地的运输活动迟缓,在太平洋地区的运费略微下滑.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI周四下滑1.33%至3,042点,巴拿马型船运价指数.BPNI下跌1.03%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 吴云凌
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。