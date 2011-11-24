〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数连跌五日,需求疲弱打压运费

路透伦敦11月24日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四连续第五日下滑,因对所有类型船舶的需求疲弱打压运费.

波罗的海乾散货运价指数下跌16点或0.87%,至1,814点.

干散货运市场的动能本周一直在减退,因对所有类型船只的需求较低.

"海岬型船舶持续承压,大西洋去程的fronthaul航线日运费跌穿50,000美元.澳中贸易航线的现货运费已明显走软,甚至即期船货也是如此,尽管近期源自铁矿石巨头的租船活动活跃,"RS Platou称.

铁矿石价格一直在下滑,因此运费可能会进一步走跌.

ICAP在其最新的船运报告中称,巴拿马型船在大西洋盆地的运输活动迟缓,在太平洋地区的运费略微下滑.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周四下滑1.33%至3,042点,巴拿马型船运价指数.BPNI下跌1.03%.(完)