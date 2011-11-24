〔加拿大汇市〕加元兑美元在淡静交投中微涨,仍未远离七周低点

路透多伦多11月24日电---加元兑美元周四在淡静交投中上涨,不过仍未远离上日所及七周低点,当时因担心欧元区债务危及殃及德国,累及加元下滑.

德法意三国领导人周四的会议未能舒缓人们的不安,周三因德国公债销售疲弱引燃欧债危机恐危及德国的担忧.

加元兑美元CAD=D4触及低点1.0493加元或0.9530美元,低于周三的收位1.0485加元或0.9537美元.

不过临近收盘加元奋力涨至1.0469加元或0.9552美元,因美国感恩节假期市况清淡.

欧元/美元亦跌至七周低点,之前德国总理梅克尔重申她认为无发行欧元区共同债券以向负债沉重国家提供贷款的必要.

RBC Capital Markets资深外汇分析师David Watt说道,他预期周五的走势大体类似,"由于美国市场的休市,主要的市场人士离场,交投将相对淡静,"他说道.(完)

--编译 孙茉莉;审校 吴云凌

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