全球外汇市场11月25日主要消息

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月24日(四)
2330 - 日本10月全国消费者物价指数(CPI)和东京地区11月CPI.
2350 - 日本资本流动数据.
2350 - 日本10月企业服务价格指数.
11月25日(五)
0600 - 日本央行总裁白川方明在一个证券业团体的会议中发表演说.
-- - 荷兰、德国及芬兰召开会议,讨论希腊及下一笔援助款的议题.
0700 - 德国10月进口物价.
0730 - 德国国会将就2012年联邦政府预算进行表决.财政部长朔伊布勒将在国会发表演说.
0745 - 法国11月消费者信心指数.
0830 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科将在一次会议上发表讲话.
0900 - 意大利9月零售销售.
1015 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩在一个关于欧洲经济治理的会议上发表演说.
1200 - 瑞典央行理事会会议.
1200 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔将在英国国家经济社会研究院(NIESR)发表演说.
1600 - 欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫将参加"欧元区经济前景"研讨会.
2130 - 美国联邦储备理事会(FED)公布一周资产负债表.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 郑茵;审校 张荻
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。