澳新经济指标预测--11月25日-12月2日****

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透11月25日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------11月21日当周--------------------------------
11月25日(五)
无重要经济数据公布.
--------------------------------11月28日当周--------------------------------
11月28日(一)
无重要经济数据公布.
11月29日(二)
2145 新西兰建筑许可(较前月) 10月 -- +12.5%
11月30日(三)
0030 澳洲民间信贷 10月终值 -- +0.5%
房屋信贷 -- +0.5%
0030 澳洲资本支出(较前季) 第三季 -- +4.9%
工厂/机械资本支出(较前季) -- +2.2%
建筑资本支出(较前季) -- +7.3%
2245 新西兰贸易条件指数(较前季) 第三季 持平 +2.3%
12月1日(四)
0030 澳洲建筑许可(较前月) 10月 -- -13.6%
民间建筑许可(较前月) -- +1.1%
0030 澳洲零售销售(较前月) 10月 -- +0.4%
12月2日(五)
无重要经济数据公布.
(完)
--编译 徐文焰;审校 张荻
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。