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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 07:00 BJT

****澳新经济指标预测--11月25日-12月2日****

路透11月25日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------11月21日当周--------------------------------

11月25日(五)

无重要经济数据公布.

--------------------------------11月28日当周--------------------------------

11月28日(一)

无重要经济数据公布.

11月29日(二)

2145 新西兰建筑许可(较前月) 10月 -- +12.5%

11月30日(三)

0030 澳洲民间信贷 10月终值 -- +0.5%

房屋信贷 -- +0.5%

0030 澳洲资本支出(较前季) 第三季 -- +4.9%

工厂/机械资本支出(较前季) -- +2.2%

建筑资本支出(较前季) -- +7.3%

2245 新西兰贸易条件指数(较前季) 第三季 持平 +2.3%

12月1日(四)

0030 澳洲建筑许可(较前月) 10月 -- -13.6%

民间建筑许可(较前月) -- +1.1%

0030 澳洲零售销售(较前月) 10月 -- +0.4%

12月2日(五)

无重要经济数据公布.

(完)

--编译 徐文焰;审校 张荻

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