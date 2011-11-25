《中国报摘》--中国证券报11月25日

* 头版头条:

--中国国务院日前要求各省级人民政府按照属地管理原则,对本地区各类交易场所,进行一次集中清理整顿,并在12月底前把清理整顿工作方案报国务院备案.

* 其他:

--上海保监局发布上海保险业发展"十二五"(2011-2015年)规划概要,明确上海要建立较完善的保险市场体系,努力创造条件在沪设立中国保险交易所.

--财政部财政科学研究所所长贾康撰文指出,在分税制问题得到解决的前提下,"十二五"期间,应抓住机遇尽快打造地方税体系,依托两大支柱财源进行建设.一是在上海、重庆已先行先试的不动产税或房地产税;其次应着重西部地区实行资源税.

--环保部发布首批15家符合环保要求的稀土企业名单.环保部有关人士表示,今後还将针对其他重污染行业进行类似核查,并公布合格企业名单;不在名单上的企业,各级环保部门在新建项目环境影响评价文件或上市环保核查申请将不予审批.

--国土资源部地质勘探司司长彭齐鸣表示,最新完成的油气资源动态评价发现,中国天然气地质资源量较2008年增长49%.到2025年,油气产量"二分天下"格局将初步形成.

--工信部数据显示,今年以来中国电子信息产品进出口增长呈前高後低态势.1-10月,电子信息产品进出口总额达9,240亿美元,同比增长12.9%.

--工信部透露,国家统计局抽样调查的3.8万家小微工业企业经营状况显示,仅15.5%的小微企业能够获得银行贷款.1-8月,小微企业利息支出同比增长36.1%,较同期规模以上工业利息支出的增幅高3.7个百分点;月末应收账款占1-8月主营业务收入的21.6%,较同期规模以上工业的水平高8.7个百分点.

--今年以来,在产业扶持政策的推动下,软件产业进入新的快速发展阶段.工信部数据显示,前10个月全国软件收入已接近1.5万亿元,新兴信息技术服务增势突出.(完)

--整理 冉莹; 审校 曾祥进