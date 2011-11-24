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宏观经济 | 2011年 11月 25日 星期五 07:01 BJT

《美国重要政经日程》--11月25日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1330 - 农业部公布一周出口销售报告.

2130 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布其一周资产负债表.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

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