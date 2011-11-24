〔欧洲金融〕未来某个时候会出现欧元区共同债券--冈萨雷斯-帕拉莫

欧洲金融：首宗Euribor操纵案中，六名被告交易员在英国并未认罪
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透伦敦11月24日电---欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫表示,未来某个时候会出现欧元区共同债券,但鉴于欧元区成员国一体化水平不够,目前并不适合这麽做.
他在牛津大学演讲後接受问答时称,"我认为,欧元区共同债券将在某个时候出现,这点毋庸置疑."
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。