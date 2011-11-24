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市场报道 | 2011年 11月 25日 星期五 07:29 BJT

〔欧洲金融〕未来某个时候会出现欧元区共同债券--冈萨雷斯-帕拉莫

路透伦敦11月24日电---欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫表示,未来某个时候会出现欧元区共同债券,但鉴于欧元区成员国一体化水平不够,目前并不适合这麽做.

他在牛津大学演讲後接受问答时称,"我认为,欧元区共同债券将在某个时候出现,这点毋庸置疑."

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