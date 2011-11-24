〔新闻稿〕穆迪将匈牙利信用评级从Baa3降为Ba1,维持负面展望

(以下摘自评级机构穆迪发布的新闻稿)

11月24日电---穆迪投资服务公司(Moody's Investors Service)今日将匈牙利政府债券评级从Baa3下调一个级距至Ba1,并维持负面展望.

导致降评与负面展望的关键因素如下:

1.)围绕该国达成中期财政整顿与公共部门债务削减目标能力的不确定性上升,特别是考虑到该国中期经济增长前景益发受限.

2.)进入外部市场剧烈振荡时期,匈牙利政府债务负担沉重、严重依赖外部投资与巨大的融资需求,导致其更容易受到突发事件的冲击.

穆迪相信,这些因素将对该国政府的财务实力带来负面影响,并侵蚀到其吸收冲击的能力.穆迪维持匈牙利评级展望为负面的原因在于,该国抵御欧洲主权债务危机带来的突发事件风险的能力存在不确定性.

若匈牙利结构性改革和中期规划实施缺乏进展,导致政府财务实力明显削弱,穆迪将考虑进一步调降该国公债评级.评级被调降可能带来持久的汇率压力或导致融资成本上升.

相反,如果匈牙利选择进行持续的财政整顿,包括坚持实施中期规划和趋同计划(Convergence Programme),从而持续稳定政府财务实力,那麽穆迪将考虑给予其Ba1的信用评级稳定展望(长期内可能最终上调评级).