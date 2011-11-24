〔中国新股〕东吴证券启动至多5亿股A股IPO,网上申购日为12月2日

路透上海11月25日电---中国东吴证券股份有限公司周五刊登招股意向书,拟在上海证券交易所首次公开发行(IPO)不超过5亿股A股,网上申购日为12月2日(下周五).

初步询价公告显示,在回拨机制启动前,网上和网下发行数量各占50%,均为不超过2.5亿股;11月28日-29日初步询价,11月30日确定发行价格区间,12月1日-2日为网下申购缴款日,12月5日确定发行价.