〔中国新股〕东吴证券启动至多5亿股A股IPO,网上申购日为12月2日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透上海11月25日电---中国东吴证券股份有限公司周五刊登招股意向书,拟在上海证券交易所首次公开发行(IPO)不超过5亿股A股,网上申购日为12月2日(下周五).
初步询价公告显示,在回拨机制启动前,网上和网下发行数量各占50%,均为不超过2.5亿股;11月28日-29日初步询价,11月30日确定发行价格区间,12月1日-2日为网下申购缴款日,12月5日确定发行价.
中国证监会发审委9月审核通过东吴证券IPO申请.本次发行後公司总股本不超过20亿股,募集资金扣除发行费用後,将全部用于补充公司资本金.
东吴证券股票代码"601555",本次IPO的主承销商为中信证券(600030.SS).
东吴证券上半年实现营业收入9.22亿元人民币,净利达2.27亿元.业务范围包括证券经纪、投资银行、证券投资、资产管理、固定收益和财富管理业务等.
根据中国证券业协会公布的数据,2010年,东吴证券代理买卖证券业务净收入位列行业第24位;承销、保荐及并购重组等财务顾问业务净收入位列行业第26位.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 张喜良
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。