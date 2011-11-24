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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 07:49 BJT

〔中国新股〕东吴证券启动至多5亿股A股IPO,网上申购日为12月2日

路透上海11月25日电---中国东吴证券股份有限公司周五刊登招股意向书,拟在上海证券交易所首次公开发行(IPO)不超过5亿股A股,网上申购日为12月2日(下周五).

初步询价公告显示,在回拨机制启动前,网上和网下发行数量各占50%,均为不超过2.5亿股;11月28日-29日初步询价,11月30日确定发行价格区间,12月1日-2日为网下申购缴款日,12月5日确定发行价.

中国证监会发审委9月审核通过东吴证券IPO申请.本次发行後公司总股本不超过20亿股,募集资金扣除发行费用後,将全部用于补充公司资本金.

东吴证券股票代码"601555",本次IPO的主承销商为中信证券(600030.SS).

东吴证券上半年实现营业收入9.22亿元人民币,净利达2.27亿元.业务范围包括证券经纪、投资银行、证券投资、资产管理、固定收益和财富管理业务等.

根据中国证券业协会公布的数据,2010年,东吴证券代理买卖证券业务净收入位列行业第24位;承销、保荐及并购重组等财务顾问业务净收入位列行业第26位.(完)

更多详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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