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市场报道 | 2011年 11月 25日 星期五 07:56 BJT

〔表格〕日本10月核心CPI同比下降0.1%,为四个月来首次下滑

路透东京11月25日电---日本总务省周五公布数据显示,日本10月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下降0.1%,为四个月来首次下降,因日圆升值拉底了进口物价,且能源价格下滑.

此跌势也归因于一年前提高香烟税的效应消失,令物价面临下行压力.

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