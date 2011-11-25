〔香港新股〕国电科技环保拟IPO募资7-8亿美元,下周一开始推介--IFR

路透11月25日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国国电科技环保集团于昨日参加港交所聆讯，希望获准于香港上市，募集资金7-8亿美元。

该公司定于下周一（11月28日）开始推介，并于12月中旬完成发行。但发行人将根据推介期间的投资者反应，决定何时开始路演。

该公司是中国环保节能产品供应商。此次发行股数不超过扩大後总股本的30%，募集金额将用于太阳能电池项目、偿还贷款以及补充流动资金。

中金和瑞银UBSN.VX(UBS.N)为联席全球协调人，并与苏格兰皇家银行(RBS.L)和汇丰(0005.HK)(HSBA.L)一起担任联席主承销商。(完)

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