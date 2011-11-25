〔香港新股〕国电科技环保拟IPO募资7-8亿美元,下周一开始推介--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月25日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国国电科技环保集团于昨日参加港交所聆讯，希望获准于香港上市，募集资金7-8亿美元。
该公司定于下周一（11月28日）开始推介，并于12月中旬完成发行。但发行人将根据推介期间的投资者反应，决定何时开始路演。
该公司是中国环保节能产品供应商。此次发行股数不超过扩大後总股本的30%，募集金额将用于太阳能电池项目、偿还贷款以及补充流动资金。
中金和瑞银UBSN.VX(UBS.N)为联席全球协调人，并与苏格兰皇家银行(RBS.L)和汇丰(0005.HK)(HSBA.L)一起担任联席主承销商。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)
--整理 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。