缅甸国会通过法案,允许和平示威

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透仰光11月24日电---缅甸一名议员周四称，该国议会已通过一项法案，允许公民进行和平示威。此举是该国一系列改革中的最新举措，旨在摆脱孤立境地。
《和平集会与游行法案》规定要进行示威必须提前得到批准，但即便如此，对于缅甸来说也是个重要步骤。四年前，该国军方对僧侣带领的大规模和平示威开火。
缅甸上议院议员、若开民族发展党（Rakhine Nationalities' Development Party）主席埃貌（Aye Maung）说：“该法案允许公民在提前五天获得官方许可的前提下，可以手持旗帜进行和平集会与游行。”
他对路透表示：“僧侣也是公民，所以我认为他们也可以参加。”
他透露，该法案周二获得通过，需要总统吴登盛批准才能成为法律。
近几个月，缅甸议会与政府开展自1962年军事政变以来最深入的改革，让批评人士大感诧异。该国已释放逾200名政治犯，并允许媒体报导以前禁忌的政治与犯罪等话题。（完）
--编译：张家伟 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。