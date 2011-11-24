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市场报道 | 2011年 11月 25日 星期五 07:57 BJT

〔日本金融〕财务大臣安住淳:将毫不犹豫地对投机性汇率波动给予回应

路透东京11月25日电---日本财务大臣安住淳周五表示:

* 将毫不犹豫地对投机性汇率波动给予回应

* 要改变市场趋势很难,除非欧洲就如何建立防火墙以控制危机给出明确计划

* 政府尚未就编制第四次追加预算作出决定 (完)

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