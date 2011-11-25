版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 08:32 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--11月25日

新股申购：

----------------------------------------------------------------------------------------------

网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

11/25 深 棒杰股份 002634 1,670 18.10 31.33 新 时 代 11/30

11/30 深 百圆裤业 002640 不超过1,667 -- -- 光大证券 12/5

11/30 深 永高股份 002641 不超过5,000 -- -- 首创证券 12/5

*12/2 沪 东吴证券 -- 不超过50,000 -- -- 中信证券 12/7

12/7 沪 新华保险 -- 不超过15,854 -- -- 中金公司 12/12

瑞银证券

新股上市:

----------------------------------------------------------------------------------------------

上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

11/25 深 赞宇科技 (002637.SZ) 1,600 36.00 44.83 齐鲁证券

11/25 深 勤上光电 (002638.SZ) 3,753.5 24.00 55.81 国信证券

11/25 深 安洁科技 (002635.SZ) 2,400 23.00 50.00 安信证券

11/25 深 金安国纪 (002636.SZ) 5,600 11.20 32.00 华泰联合

-- 深 雪人股份 002639 -- 19.80 40.95 国都证券

-- 沪 凤凰传媒 -- -- 8.80 63.40 中金公司 11/25

注: 1. 本表包括新股发行及上市.

2. *代表新增内容.(完)

--整理 李宏薇; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐