〔中国能源〕土库曼斯坦天然气抵达广东省,具备向该地区供气条件

路透北京11月25日电---新华社周四晚间报导称,土库曼斯坦天然气通过世界最长天然气管道--中亚-中国和西气东输二线,抵达中国广东省,且已具备向广东地区供气条件.

报导引述中国石油天然气集团公司介绍,中亚-中国和西气东输二线,由土库曼斯坦阿姆河气田及配套设施、中亚天然气管道和西气东输二线三部分组成,主干线全长6,811公里.

"土库曼斯坦天然气抵达广东省是中土天然气合作发展史上的重要里程碑."中国石油天然气集团公司副总经理廖永远称,中亚天然气管道和西气东输二线工程的建设投运对于扩大中国同土库曼斯坦等国的经贸合作具有重大意义.

廖永远并指出,按照计划,每年通过西气东输二线向广东供应土库曼斯坦天然气达100亿方,约占整个管输量的三分之一.随着明年其他几条支干线的贯通,年供气量将达到300亿方.

此外,中石油还将建设西气东输三线、四线,进一步扩大供气量,努力增加中国中部地区、东南沿海和南方各省区的清洁能源供应.这对改善中国能源结构、促进节能减排,将发挥重要作用.

资料显示,土库曼斯坦阿姆河气田及配套设施项目于2007年8月10日启动,是中国在海外最大的天然气项目.第二部分--中亚天然气管道起自土库曼斯坦和乌兹别克斯坦边境格达依姆,途经乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦,止于中国境内新疆霍尔果斯.

第三部分--西气东输二线上游与中亚天然气管道连接,是中国第一条引进境外天然气资源的大型管道,由一干八支组成,干线长4,978公里,支线长3,726公里,管线全长8,704公里,起于新疆霍尔果斯,终点到达香港.

截至2011年11月24日,中国已累计接输土库曼斯坦天然气175亿方,为中国同期天然气进口总量的50%以上.(完)