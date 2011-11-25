〔中国经济〕"土地依赖症"影响国家土地督察效果,需建相关法规--新华

路透北京11月25日电---中国土地督察制度实施五周年绩效评估显示,中国多年形成的以GDP增长为导向,地方财政和城市建设过度依赖土地出让收益,成为影响土地督察效果的制度和体制性障碍,未来应尽快建立国家土地督察的法律法规体系.

新华社周四晚间援引报告统计显示,2008年至2011年上半年,中国共发现土地违法违规64,366件,涉及土地面积240,295.5公顷.

"应尽快明确并建立国家土地督察的法律法规体系,实行地方政府土地治理'党政同责',推进土地、财税、金融配套改革,消除地方政府土地违法的制度性根源,"报告指出.

同时,报告称,针对重大违法问题,已向省级及计划单列市政府发出201份督察意见书;同时注重规范地方政策文件出台,督促撤销地方土地管理违规违法文件827份.

为防止国有资产流失,2009年至2011年上半年,中国共追缴土地出让收入286.41亿元人民币、新增建设用地有偿使用费5.44亿元、耕地开垦费3.89亿元.同期,通过例行督察督促发放征地补偿费29.66亿元,以维护被征地农民的合法权益.

为缓解房价压力,两年多来,中国持续进行房地产调控,并出台了一系列重大措施,包括保障性安居工程的房屋建设,以及不断完善土地管理制度.

中国国家主席胡锦涛今年下半年曾表示,当前和今後一个时期,要合理确定新增建设用地规模、结构、时序,降低经济增长对土地资源的过度消耗,确保保障性安居工程用地供应.[ID:nCN1919699](完)