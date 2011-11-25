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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 08:21 BJT

《中国报摘》--金融时报11月25日

* 头版头条:

--中国人民银行发布三季度支付体系运行总体情况显示,支付系统业务量继续保持快速增长态势,业务总金额突破500万亿元大关,社会资金交易规模持续扩大,资金交易活跃程度明显提高,有力支持了国民经济的平稳较快增长.

* 其他:

--目前来看,中国一些地区已经积累了不少区域性金融风险隐患,要谨防区域性金融风险演变为系统性金融风险.截至10月底,温州市公安部门共立案侦查非法集资类犯罪案件38起,涉案犯罪嫌疑人57名,涉案金额36亿元人民币.(完)

--整理 李文科; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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