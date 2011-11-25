〔中国金融〕上海"十二五"拟建保险交易所,大力发展航运保险市场

路透上海11月25日电---中国证券报周五援引上海保险业发展规划概要称,"十二五"(2011-2015年)期间,上海要建立较完善的保险市场体系,努力创造条件在沪设立中国保险交易所.

概要称,"十二五"上海要大力发展航运保险市场.大力拓展国际航运保险和邮轮产业新业务,研究探索与航运融资租赁和航运金融衍生产品相关的保险;积极争取进一步扩大国际航运相关保险业务营业税减免范围,积极争取对进出口企业在国内投保货运险给予一定的财政补贴和税收优惠.

此外,还要积极稳妥地推进中资保险机构在境外的人民币业务.积极促进与更多境外保险机构签订保险费等资金的货币互换协议,对符合监管条件的保险公司,支持其开展跨境人民币结算再保险业务,鼓励在涉外保险领域用人民币结算等.

上海正计划到2020年基本建成与中国经济实力以及人民币国际地位相适应的国际金融中心.目前上海已聚集证交所,外汇交易中心、银行间债市、上海期交所、中国金融期货交易所等主要金融市场.

上海市副市长屠光绍曾在多个公开场合表示,正在积极筹划建立保险交易所,信托资产交易和转让市场,信贷转让市场等.[ID:nCN1054412](完)