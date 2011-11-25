〔日本个股〕奥林巴斯股价大涨逾25%,被炒前任社长将出席董事会

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京11月25日电---日本奥林巴斯(Olympus Corp)(7733.T)股价周五大涨逾25%,料将录得连续第四日上涨.与此同时,前任社长Michael Woodford准备正面迎击因他踢爆公司内部会计丑闻而在上月炒掉他的人.
Michael Woodford虽被撤销社长职务,但仍是公司董事.他将出席周五的董事会,这是他在10月14日遭撤职後首度重返董事会.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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