〔日本个股〕奥林巴斯股价大涨逾25%,被炒前任社长将出席董事会

路透东京11月25日电---日本奥林巴斯(Olympus Corp)(7733.T)股价周五大涨逾25%,料将录得连续第四日上涨.与此同时,前任社长Michael Woodford准备正面迎击因他踢爆公司内部会计丑闻而在上月炒掉他的人.

Michael Woodford虽被撤销社长职务,但仍是公司董事.他将出席周五的董事会,这是他在10月14日遭撤职後首度重返董事会.