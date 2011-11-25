〔中国稀土〕环保部发布首批15家符合环保要求的稀土企业名单--报载

路透北京11月25日电---中国环保部周四发布首批15家符合环保要求的稀土企业名单.该部并表示,今後还将针对其他重污染行业进行类似核查,并且改变以往公布不合格企业名单的方式,转而公布合格企业名单.

"今後不在名单上的企业,各级环保部门在新建项目环境影响评价文件或上市环保核查申请将不予审批."中国证券报引述环保部新闻发言人陶德田称.

他并称,此次全国14个省级环保部门报来了通过初审的84家稀土企业名单和审查结果.环保部经过严格审查,筛选出15家企业作为符合环保要求的第一批稀土企业并向社会公告.

目前稀土行业共有企业300多家,主要分布在中国内蒙古、江西、广东、江苏、福建、湖南、山东、广西、四川等省(区).

环保部称,从核查情况看,行业环境保护水平整体较低,环境污染和生态破坏问题比较突出.据初步统计,84家通过省级初审的稀土企业拟新增投入40多亿元,目前已完成投入5亿元,对废水、废气、固体废物等环境治理设施进行改造.

据陶德田介绍,今後环保部将把企业环保核查作为与环境影响评价、总量减排并重的工业污染防治手段,对钢铁、制革、铅蓄电池等重污染行业进行开展环保核查.上述人士透露,下一个环保核查的重点将针对重金属污染行业.

此前工信部表示,自8月1日至12月31日开展稀土生产秩序专项整治行动,对稀土矿山和冶炼分离企业无计划、超计划生产等违法违规行为依法进行查处.由于监管不力,中国稀土开采超标是行业的正常现象.2010年,中国稀土实际产量约13万吨,而国土资源部设定的当年稀土开采总量控制指标为8.92万吨.[ID:nCN1883513](完)