〔中国债市〕上交所将大力发展债市,今年债券交易量或逾20万亿--总经理

路透上海11月25日电---中国上海证券交易所总经理张育军称,推动债市发展仍是上交所最重要的战略.他并预计,今年全年上交所的债券交易量有望突破20万亿(兆)元人民币.

上海证券报周五援引张育军指出,相比银行间债券市场,交易所市场发展稍显缓慢,目前上交所正在修订债券发展新的三年规划,相信三年後上交所债券交易量将远远超过股票交易量.

"中国资本市场发展取得的成果有很多,但还缺乏基础性的金融工具来保值,股票波动太大,大起大落,所以应该多关注债市发展."他表示.

谈及"十二五"(2011-2015年)期间上交所规划,张育军称,目前上交所也在转型,包括从相对封闭到相对开放,从服务大型企业到服务中小企业,从重视股票到重视债券,从加强监管到监管与服务并重.

同时服务的重点也在转型,如正在改进对高新技术企业及实体经济企业的市场服务;为中小企业、高新技术企业拓展融资渠道、融资空间;通过资本市场为投资人提供投资中小企业,特别是高新技术企业的产品.

数据显示,2008年上交所债券交易量3万亿元,2009年为4.5万亿元,2010年达7.5万亿元,今年1-11月为18万亿元;而今年1-10月,银行间债市交易量则高达55万亿元.(完)