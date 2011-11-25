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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 08:27 BJT

〔日本数据〕10月企业服务价格指数较上年同期升0.1%.较前月亦升0.1%.

路透东京11月25日电---日本央行周五公布,10月企业服务价格指数(CSPI)较上年同期上升0.1%,较前月亦上升0.1%.

以下为数据细目,单位为百分比(前值可能已修正):

整体CSPI 10月 9月 8月 10月指数

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较上年同期 +0.1 0.0* -0.3 96.5

较前月 +0.1 +0.2* -0.3 --

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*表修正

参看相关细节,可点选日本央行网址(here).

浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN](完)

--编译 郑茵;审校 张若琪

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