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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 08:38 BJT

〔表格〕日本投资者11月19日止当周买超1万亿日圆的海外债券

路透东京11月25日电---日本财务省周五公布的资本流动数据显示,日本投资者上周买超1万亿(兆)日圆(129.7亿美元)海外债券.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

11月13日-11月19日 -77.2 -660.3 +737.4

11月6日-11月12日 -49.2r +297.1r +406.0

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

11月13日-11月19日 +13.2 +1,005.1 -49.0

11月6日-11月12日 -76.6 -230.5r +6.0 (完)

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--编译 郑茵;审校

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