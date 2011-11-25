利比亚前代总理称新政府代表精英而非大众

(本文由路透中文网编译提供)

路透的黎波里11月24日电---曾担任利比亚代总理的塔尔胡尼(Ali Tarhouni)批评该国新领导班子，称其非经选举产生，是"金钱、武力和公关"支持下的精英阶层。他警告称，利比亚90%的人在政治上没有发言权。

周二利比亚"过渡政府"宣告成立，总理凯卜(Abdurrahim El-Keib)公布了新内阁名单。而塔尔胡尼领导的"看守执委会"则随之宣告解散。

塔尔胡尼周四在新内阁组建几小时後称，"我们现在听到的是精英阶层的声音、非经选举的过渡委员会的声音、得到了外部金钱、武器和公关支持的人的声音。"

"是时候听听大众的真正心声了...我们需要开始重建民主宪政运动，"他在记者会上称。

塔尔胡尼原本是凯卜内阁财长的热门人选，他称获邀入阁，但他婉言谢绝，因考虑到过渡期间的种种挑战，且不愿言论受拘束。(完)