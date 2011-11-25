利比亚前代总理称新政府代表精英而非大众

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透的黎波里11月24日电---曾担任利比亚代总理的塔尔胡尼(Ali Tarhouni)批评该国新领导班子，称其非经选举产生，是"金钱、武力和公关"支持下的精英阶层。他警告称，利比亚90%的人在政治上没有发言权。
周二利比亚"过渡政府"宣告成立，总理凯卜(Abdurrahim El-Keib)公布了新内阁名单。而塔尔胡尼领导的"看守执委会"则随之宣告解散。
塔尔胡尼周四在新内阁组建几小时後称，"我们现在听到的是精英阶层的声音、非经选举的过渡委员会的声音、得到了外部金钱、武器和公关支持的人的声音。"
"是时候听听大众的真正心声了...我们需要开始重建民主宪政运动，"他在记者会上称。
塔尔胡尼原本是凯卜内阁财长的热门人选，他称获邀入阁，但他婉言谢绝，因考虑到过渡期间的种种挑战，且不愿言论受拘束。(完)
--编译 侯雪苹;发稿 朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。
“市场或许走高并试图上探近期高位，因东南亚产胶国即将迎来落叶季，”他说道，并称如果合约不能持守在300日圆水准上方，市场或许遭遇沉重卖压。