〔中国汽车〕部分梅赛德斯-奔驰卡车、奇骏和逍客汽车被召回--质检总局

路透北京11月25日电---中国国家质检总局通报称,苏州市捷达消防车辆装备有限公司、东莞永强汽车制造有限公司将召回22辆进口梅赛德斯-奔驰卡车;东风汽车有限公司将召回3,607台奇骏、逍客汽车.

新华社周四报导,前者为装配V8发动机以及取力器,并且不带缓速器的进口梅赛德斯-奔驰卡车阿克托斯8*4底盘改装车,底盘生产时间为2003年5月至2011年5月.

其被召回原因是,在诸如越野的极端行驶条件下,蓄电池电缆的绝缘层可能会由于长时间的摩擦而损坏,磨损可能会导致电缆电气接触,并造成短路.梅赛德斯－奔驰卡车的特许服务中心将从2012年1月16日起通知有关已知客户.

而东风汽车有限公司将从12月9日起,召回2010年9月24日至12月20日生产的2,509台奇骏汽车、2010年10月9日至12月20日生产的1,098台逍客汽车,召回原因是因动力转向电子控制器模块供应商制造原因,在长时间使用後,其端子焊接处有可能脱开,造成转向沉重,存在安全隐患.(完)