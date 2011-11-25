〔国际油市〕高油价可能会扼杀全球经济复苏的努力--IEA(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 高油价也是亚洲面临的"主要风险"--IEA经济学家
* OPEC需要经济状况良好的消费国
* 对中东石油生产投资不足提出警告
路透维也纳11月24日电---国际能源署(IEA)首席经济学家周四表示,高油价会"扼杀"全球经济复苏的努力,并阻碍亚洲帮助西方摆脱危机.
IEA首席经济学家Fatih Birol称,全球经济较2008-2009年危机时更为脆弱,当时油价更低.
他在维也纳对路透表示,"我认为当前的油价水平可能会扼杀经济复苏的努力."
油价周四升向108美元,受助于美国原油库存降幅高于预期以及围绕伊朗核问题的紧张局势,而德国11月企业景气判断指数近半年来首次上升,也抵消了周三标债疲弱的影响.
Birol称,欧洲尤其受到高油价的威胁,但这也会对能源需求强劲的亚洲构成风险.
"这会是亚洲国家经济增长放缓的主要因素,正是这些国家帮助我们摆脱了2008年的金融危机."
"若这次没有他们的帮助,摆脱这次金融危机将会更为艰难."
石油输出国组织(OPEC)已经暗示在12月会议上不会无需增加产量,但会面临消费国更大的压力.
当被问及OPEC是否应增加产量以应对高油价时,Birol表示应由该组织自己决定.
他说道,"我希望产油国在决策时仔细考虑到所有市场指标,包括经济合作暨发展组织(OECD)库存下降,以及全球经济脆弱.我认为产油国也需要经济健康的消费国."
Birol表示,未来石油产量增长90%来自中东和北非,如伊拉克、伊朗、沙特和科威特等国.
但该地区政治局势的发展或导致"投资不足"和产量增长放缓,他并称.(完)
--编译 张荻;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。