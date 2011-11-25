《中国报摘》--其他报纸重要消息11月25日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**经济参考报**
--上海易居房地产研究院发布报告称,今年全年房地产企业资金状况处于"偏紧"区域,预计四季度,将有更多房地产项目打折促销.未来随企业经营风险加大、短期偿债能力变差,开发企业的资金问题将逐渐恶化,明年上半年料跌入"紧张"区域.
--中国房地产商会会长聂梅生称,"2012年房地产公司的资金会更空前紧张,这一点已成定局".即使下一步货币政策微调,也是针对中小企业的定向宽松,一时半会儿难惠及房地产.预计未来几个月房地产业会出现大量并购、重组,但不会大规模倒闭.
**证券时报**
--清科研究中心数据显示,截至三季度末,34家证券公司直接投资机构共计实现首次公开发行(IPO)退出41笔.创业板以24笔退出居境内三大证券交易市场首位,平均账面回报为5.27倍,稳居榜首.中小企业板和上交所则分别发生12和4笔退出交易.
--ChinaVenture投中集团最新数据显示,到目前为止,今年农业投资已披露40起案例,投资总额达5.64亿美元,全年投资活跃度有望再创新高.
**每日经济新闻**
--据悉,重庆碳交易中心或将于明年正式挂牌,开展第一批碳交易.日前,国家发改委批准北京、天津、上海、湖北、广东、深圳、重庆七个城市开展碳排放权交易试点工作.
**东方早报**
--上海近日成立邮轮旅游市场促进工作组,提出要将上海建成亚太地区继新加坡、香港之後的三大邮轮中心之一.
--据悉,银监会近日向各家信托公司下发通知,严禁信托公司与小额贷款公司、担保公司、典当行等机构进行业务合作,并要求加强对已开展业务的风险管控,确保到期兑付.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 林高丽
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。