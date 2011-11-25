《中国报摘》--其他报纸重要消息11月25日(II)

**经济参考报**

--上海易居房地产研究院发布报告称,今年全年房地产企业资金状况处于"偏紧"区域,预计四季度,将有更多房地产项目打折促销.未来随企业经营风险加大、短期偿债能力变差,开发企业的资金问题将逐渐恶化,明年上半年料跌入"紧张"区域.

--中国房地产商会会长聂梅生称,"2012年房地产公司的资金会更空前紧张,这一点已成定局".即使下一步货币政策微调,也是针对中小企业的定向宽松,一时半会儿难惠及房地产.预计未来几个月房地产业会出现大量并购、重组,但不会大规模倒闭.

**证券时报**

--清科研究中心数据显示,截至三季度末,34家证券公司直接投资机构共计实现首次公开发行(IPO)退出41笔.创业板以24笔退出居境内三大证券交易市场首位,平均账面回报为5.27倍,稳居榜首.中小企业板和上交所则分别发生12和4笔退出交易.

--ChinaVenture投中集团最新数据显示,到目前为止,今年农业投资已披露40起案例,投资总额达5.64亿美元,全年投资活跃度有望再创新高.

**每日经济新闻**

--据悉,重庆碳交易中心或将于明年正式挂牌,开展第一批碳交易.日前,国家发改委批准北京、天津、上海、湖北、广东、深圳、重庆七个城市开展碳排放权交易试点工作.

**东方早报**

--上海近日成立邮轮旅游市场促进工作组,提出要将上海建成亚太地区继新加坡、香港之後的三大邮轮中心之一.

--据悉,银监会近日向各家信托公司下发通知,严禁信托公司与小额贷款公司、担保公司、典当行等机构进行业务合作,并要求加强对已开展业务的风险管控,确保到期兑付.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 林高丽

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