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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 08:54 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月25日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国深圳市政府总额22亿元人民币三/五年固息地方债9:50-10:30招标

浙商银行至多32.5亿元10/15年固息次级债簿记建档(主体评级AA+),中金公司主承

万马电缆(002276.SZ)1亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),民生银行主承

广东粤海控股5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),招商银行主承

辽通化工(000059.SZ)10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中国银行主承

鄂尔多斯羊绒集团17亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),建行和民生银行主承

福建交通运输集团4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承

苏嘉杭高速5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),建行主承

广东交通投资集团26亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),农行和兴业银行主承

中国节能集团12亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),广发银行和兴业银行主承

中石油集团100亿元三年期中票招标(主体评级AAA),工行和交行主承

马钢股份(600808.SS)(0323.HK)28亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),招行和浦发银行主承

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二、新债上市:

中国人民银行10亿元三个月期央票1101091,参考收益率3.1618%

北京建工集团5亿元九个月期短融041169004,票面利率6.60%

天山股份(000877.SZ)8亿元五年期中期票据1182347,票面利率5.83%

中国化工集团30亿元五年期中票1182346,票面利率5.21%

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三、缴款:

中国央行10亿元三个月期央票1101091,发行价99.22元

天津滨海建投集团25亿元五年期固息债1180167,票面利率5.60%

天津滨海建投集团25亿元10年期固息债1180168,票面利率6.10%

天津海泰控股9亿元五年期中期票据1182349,票面利率5.83%

浙江交通投资集团15亿元一年期短融

大唐集团40亿元一年期短融

亨通集团5亿元一年期短融041159020,票面利率8.30%

山东钢铁集团30亿元一年期短融

金陵饭店(601007.SS)2亿元一年期短融

哈尔滨中小企业2.24亿元三年期集合票据

亚泰集团(600881.SS)14亿元五年期中票1182350,票面利率6.74%

广东交通投资集团20亿元七年期投资人选择权(5+2)中票,票面利率5.44%

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四、还本付息:

财政部389.1亿元七年期固息国债040010到期兑付,票面利率4.86%

财政部200亿元三年期固息储蓄国债081703到期兑付,票面利率5.17%

青海投资集团6亿元一年期短融1081412到期兑付,票面利率4.55%

央行30亿元三个月期央票1101065到期兑付,参考收益率3.1618%

财政部328.4亿元七年期固息国债050013付息,票面利率3.01%

国家开发银行270.6亿元10年期固息债080220付息,票面利率3.42%

包商银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债082004付息,票面利率5.80%

铁道部100亿元10年期固息债088063付息,票面利率3.96%

进出口银行200亿元五年期浮息金融债(一年定存基准)090311付息,基本利差0.40%

安庆城投12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980167付息,票面利率7.00%

中化化肥25亿元10年期固息债0980168付息,票面利率5.00%

财政部306.4亿元七年期固息国债100038付息,票面利率3.83%

国开行150亿元10年期浮息债(一年定存基准)100213付息,基本利差0.46%

山东丰源煤电5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080147付息,票面利率5.50%

天脊煤化工集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080148付息,票面利率6.20%

安徽皖北煤电集团10亿元五年期中票1082208付息,票面利率5.78%

浙江铁路投资集团10亿元三年期浮息中票(一年定存基准)1082209付息,基本利差2.00%

酒泉钢铁集团5亿元两年期中票1082210付息,票面利率4.80%

国开行200亿元五年期浮息债(一年定存基准)110233付息,基本利差0.59%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国东吴证券股份有限公司周五刊登招股意向书,拟在上海证券交易所首次公开发行(IPO)

不超过5亿股A股,网上申购日为12月2日(下周五).[ID:nCN1242058]

国家统计局11月27日发布1-10月规模以上工业企业利润 (2011年1-9月27%)

==============================================================================(完)

--整理 李宏薇; 审校 曲伟治/周晓峰

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