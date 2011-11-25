《中国债券市场每日交易备忘》--11月25日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国深圳市政府总额22亿元人民币三/五年固息地方债9:50-10:30招标
浙商银行至多32.5亿元10/15年固息次级债簿记建档(主体评级AA+),中金公司主承
万马电缆(002276.SZ)1亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),民生银行主承
广东粤海控股5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),招商银行主承
辽通化工(000059.SZ)10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中国银行主承
鄂尔多斯羊绒集团17亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),建行和民生银行主承
福建交通运输集团4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承
苏嘉杭高速5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),建行主承
广东交通投资集团26亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),农行和兴业银行主承
中国节能集团12亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),广发银行和兴业银行主承
中石油集团100亿元三年期中票招标(主体评级AAA),工行和交行主承
马钢股份(600808.SS)(0323.HK)28亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),招行和浦发银行主承
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二、新债上市:
中国人民银行10亿元三个月期央票1101091,参考收益率3.1618%
北京建工集团5亿元九个月期短融041169004,票面利率6.60%
天山股份(000877.SZ)8亿元五年期中期票据1182347,票面利率5.83%
中国化工集团30亿元五年期中票1182346,票面利率5.21%
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三、缴款:
中国央行10亿元三个月期央票1101091,发行价99.22元
天津滨海建投集团25亿元五年期固息债1180167,票面利率5.60%
天津滨海建投集团25亿元10年期固息债1180168,票面利率6.10%
天津海泰控股9亿元五年期中期票据1182349,票面利率5.83%
浙江交通投资集团15亿元一年期短融
大唐集团40亿元一年期短融
亨通集团5亿元一年期短融041159020,票面利率8.30%
山东钢铁集团30亿元一年期短融
金陵饭店(601007.SS)2亿元一年期短融
哈尔滨中小企业2.24亿元三年期集合票据
亚泰集团(600881.SS)14亿元五年期中票1182350,票面利率6.74%
广东交通投资集团20亿元七年期投资人选择权(5+2)中票,票面利率5.44%
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四、还本付息:
财政部389.1亿元七年期固息国债040010到期兑付,票面利率4.86%
财政部200亿元三年期固息储蓄国债081703到期兑付,票面利率5.17%
青海投资集团6亿元一年期短融1081412到期兑付,票面利率4.55%
央行30亿元三个月期央票1101065到期兑付,参考收益率3.1618%
财政部328.4亿元七年期固息国债050013付息,票面利率3.01%
国家开发银行270.6亿元10年期固息债080220付息,票面利率3.42%
包商银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债082004付息,票面利率5.80%
铁道部100亿元10年期固息债088063付息,票面利率3.96%
进出口银行200亿元五年期浮息金融债(一年定存基准)090311付息,基本利差0.40%
安庆城投12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980167付息,票面利率7.00%
中化化肥25亿元10年期固息债0980168付息,票面利率5.00%
财政部306.4亿元七年期固息国债100038付息,票面利率3.83%
国开行150亿元10年期浮息债(一年定存基准)100213付息,基本利差0.46%
山东丰源煤电5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080147付息,票面利率5.50%
天脊煤化工集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080148付息,票面利率6.20%
安徽皖北煤电集团10亿元五年期中票1082208付息,票面利率5.78%
浙江铁路投资集团10亿元三年期浮息中票(一年定存基准)1082209付息,基本利差2.00%
酒泉钢铁集团5亿元两年期中票1082210付息,票面利率4.80%
国开行200亿元五年期浮息债(一年定存基准)110233付息,基本利差0.59%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国东吴证券股份有限公司周五刊登招股意向书,拟在上海证券交易所首次公开发行(IPO)
不超过5亿股A股,网上申购日为12月2日(下周五).[ID:nCN1242058]
国家统计局11月27日发布1-10月规模以上工业企业利润 (2011年1-9月27%)
==============================================================================(完)
--整理 李宏薇; 审校 曲伟治/周晓峰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。