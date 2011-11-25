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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 11:02 BJT

修正:〔韩国汇市〕韩元兑美元微升,逆转此前跌势

(更正:更正内文第二段韩元兑美元的错误报价代码)

路透首尔11月25日电---韩元兑美元KRW=周五盘初微升,前几日均大跌.分析师表示,韩元的疲态似已暂时结束,但难以预测其未来走向.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,157.3元,周四收盘为1,158.5.

12月三年期公债期货持于104.48.

0025GMT 上日收市价

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美元/韩元KRW= 1,157.3 1,158.5

日圆/韩元JPYKRW=R 14.9793/909 15.0130/246

韩国公债期货KTBc1* 104.48 104.48

韩国综合股价指数.KS11 1,782.35 1,795.06

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 王翔琼;审校 王冠中

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