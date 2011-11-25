〔中国能源〕石油年产2亿吨水平可延续至2030年後--国土部

路透北京11月25日电---中国国土资源部发布全国油气资源动态评价(2010)显示,中国天然气地质资源量达52万亿方,可采资源量32万亿方;且中国石油年产量将保持稳定增长态势,2亿吨水平可延续到2030年後.

新华社周四晚引述国土部地质勘查司司长彭齐鸣称,此次评价结果,显示全国天然气地质源量及可采资源量,比2003-2007年开展的新一轮全国油气资源评价分别增长49%和45%.

他指出,中国天然气年探明地质储量仍保持"十五"(2006-2010年)以来高速增长态势,20年可累计探明10万亿方以上,年均6,000多亿方.

此外,天然气年产量将持续快速增长,到2025年,油气"二分天下"格局初步形成,2030年产量可接近3,000亿方.鄂尔多斯、塔里木、四川盆地仍将是天然气主产区,中国将进一步加强南海北部深水天然气勘查开发.

国土部并称,未来20年,中国将迎来油气并举重要机遇期,石油产量稳定增长,天然气产量快速攀升,油气产量从2010年2.8亿吨油当量增加到2015年3.6亿吨、2020年4.1亿吨和2030年4.5亿吨.油气当量增长主要贡献是天然气.

评价结果并显示,目前全国石油地质资源量881亿吨、可采资源量233亿吨,比2003-2007新一轮全国油气资源评价分别增长15%和9.9%,探明程度36%,储量产量稳定增长具有资源保障,但石油资源品质变差,低渗、稠油、深水、深层资源比重进一步加大.

到2030年前,中国石油年探明地质储量继续保持较高水平,可探明储量202亿吨,年均10亿吨.石油年产量保持稳定增长态势,峰值产量约2.2亿吨.2亿吨水平可延续到2030年以後,中西部与海域接替能力逐步提高,将与东部逐渐形成三分天下格局.

对于此次动态评价,新华社周四发表评述认为,近年来,中国石油对外依存度均超过50%,加快石油天然气调查评价,提高国内供给能力,对保障经济安全、社会稳定极其重要.(完)