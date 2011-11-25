《中国报摘》--其他报纸重要消息11月25日(I)

**上海证券报**

--上海证券交易所总经理张育军表示,近几年中国交易所债市发展突飞猛进,但仍慢于银行间市场,债市发展未充分利用交易所市场更好地支撑实体经济.上交所仍将把发展债市作为最重要的战略来推动.他预计今年全年上交所的债券交易量很有可能突破20万亿元人民币.

--记者从上海保监局获悉,"十二五"(2011-2015年)期间,上海保险业将有多项试点推动.包括保险交易所、跨境人民币结算再保险、个人税收递延型养老保险及自保公司等创新项目,都可能于明年在上海试点.

--光大银行(601818.SS)副行长刘珺表示,如果房价下降50%,可能对光大银行的拨备和利润都会有影响.

**人民日报**

--国土资源部周五首次向公众发布的油气资源年度动态评价成果显示,中国石油地质资源量881亿吨、可采资源量233亿吨,中国石油年产量2亿吨水平可延续到2030年以後.天然气地质资源量52万亿方、可采资源量32万亿方.评价结果还显示,中国渤海湾盆地滩海、海域中深层勘查取得重大突破,盆地地质资源量由225亿吨增加到277亿吨.

--国资委近日发出通知,要求所有中央企业尽快实施全面预算,将企业的人、财、物全部纳入预算管理体系,严控亏损或低效投资,加强债务规模与结构的预算管理,严控债务规模过快增长.

**21世纪经济报 道**

--国家发改委近期召开电煤价格政策会议,要求确保2012年电煤价格的稳定,并提出指导意见,2012年年度重点合同煤价格最高可上调5%;包括秦皇岛港在内的北方港口5,500大卡热量的电煤现货价格不得高于800元/吨.

--国土部数据显示,今年全国住宅用地供应目标是22万公顷,前10个月供应8.83万公顷,即还有13万公顷住宅用地在未来几个月推向市场.

--据悉,招商银行(3968.HK)(600036.SS)正计划发行200亿元的小微企业贷款专项金融债,目前相关方案已经提交监管部门,并等待最终审批.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/赵红梅; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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