《中国股市盘前看点》--11月25日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--荷兰、德国及芬兰召开会议,讨论希腊及下一笔援助款的议题
**宏观经济和政策面**
--中国国务院日前要求各省级人民政府按照属地管理原则,对本地区各类交易场所,进行一次集中清理整顿,并在12月底前把清理整顿工作方案报国务院备案.
--央行发布三季度支付体系运行总体情况显示,支付系统业务量继续保持快速增长态势,业务总金额突破500万亿元大关,社会资金交易规模持续扩大,资金交易活跃程度明显提高,有力支持了国民经济的平稳较快增长.
**重点行业和公司**
--环保部周四发布首批15家符合环保要求的稀土企业名单.该部并表示,今後还将针对其他重污染行业进行类似核查,并且改变以往公布不合格企业名单的方式,转而公布合格企业名单.[ID:nCN1242254]
--东吴证券周五刊登招股意向书,拟在上海证券交易所首次公开发行(IPO)不超过5亿股A股,网上申购日为12月2日(下周五).[ID:nCN1242058]
**海外动向**
--欧洲股市连续第六日收跌,成交清淡,之前德国总理梅克尔重申其反对调整欧洲央行职能以缓解债务危机的立场.泛欧绩优股指数成交不旺,成交量为90日均值的76.8%,美国市场则因假休市.英国富时100指数收跌0.24%,至5,127.57收点;德国股市DAX指数收低0.54%,报5,428.11点.[.EUCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC下档关键支撑仍位于2,300点附近.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。