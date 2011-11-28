《中国股市盘前看点》--11月28日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国10月新屋销售

--德国11月消费者物价指数(CPI)与消费者物价调和指数(HICP)初值

--意大利11月企业信心指数

**宏观经济和政策面**

--国务院副总理李克强近日称,当前房地产市场调控已取得一定成效,但仍处于关键时期,要坚持实施遏制房价过快上涨的政策措施,进一步巩固调控成果.[nCN1244814]

--上海证券报周一报导引述中国银监会主席助理阎庆民的话称,在房地产调控政策导致房价出现一定调整後,明年要高度关注防范房地产风险. [nCN1244694]

--国务院发展研究中心宏观经济研究部部长余斌预计,通胀及经济增速均将继续回落,未来中国的宏观政策应更关注经济增长,并着力推进结构调整.[nCN1244724]

--中国国家统计局公布,1-10月全国规模以上工业企业实现利润41,217亿元人民币,同比增长25.3%,增速比前三季度回落1.7个百分点.[nCN1244764]

**重点行业和公司**

--上海家化(600315.SS)与日本花王集团(4452.T)近日达成战略合作协议,花王在中国的销售未来几年内将增长数倍.[nCN1244678]

--工信部近日发布机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业"十二五"发展规划,拟用五年时间,形成若干年销售收入超100亿人民币的具国际竞争力的大型企业集团.[ID:nCN1244364]

--水泥工业"十二五"(2011-2015年)发展规划已于日前正式发布,提出大力推进行业兼并重组,力争到2015年,水泥业前10家企业生产集中度达到35%以上.[ID:nCN1244290]

--随着中国房地产调控压力与日俱增,海南航空(600221.SS)(900945.SS)计划剥离旗下多个地产项目,总价约为45.75亿元[ID:nCN1244292]

**海外动向**

--美国股市上周五收跌,标普500指数连续第七个交易日收低,创下两个月来最大单周跌幅,迟迟未能出台欧债危机解决方案令投资者远离高风险资产.道琼工业指数.DJI收低25.77点,或0.23%,报11,231.78点;标准普尔500指数.SPX跌3.12点,或0.27%,至1,158.67点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC下档关键支撑仍位于2,300点附近.(完)