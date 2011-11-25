〔新债招标〕中国深圳市地方债三年利率3.03%,五年3.25%--业内人士

路透上海11月25日电---业内人士周五透露,中国深圳市政府稍早招标发行的三年期地方债,中标利率3.03%;同时发行的五年期品种,中标利率3.25%.

上述两期债为深圳市今年第一和第二期政府债,总额22亿元人民币,三年期和五年期品种金额各半.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为票面利率.11月28日开始发行并计息,11月30日发行结束.

中国财政部上月末批准在上海市、浙江省、广东省和深圳市开展地方政府自行发债试点.此前除深圳外的其馀三省市地方债均已完成招标,并受到市场热捧,中标利率不断走低且均低于同期限国债.其中,本周一的浙江省地方债三年期品种中标利率为3.01%;五年期中标利率3.24%.[ID:nCN1231778](完)